Sporting garante Jesse Derry por empréstimo do Chelsea
Extremo inglês de 19 anos renova pelos londrinos e chega aos leões para 2026/27
- Ricardo Jorge Castro
- Jornalista
- @ricajtcastro
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
Extremo inglês de 19 anos renova pelos londrinos e chega aos leões para 2026/27
- Ricardo Jorge Castro
- Jornalista
- @ricajtcastro
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
O Sporting garantiu os serviços do extremo inglês Jesse Derry para a época 2026/27. O jovem de 19 anos chega por empréstimo do Chelsea, num acordo com duração de uma temporada e que está fechado, apurou o Maisfutebol, na sequência da informação inicialmente avançada pelo jornal Record, esta quarta-feira.
Jesse Derry é mais uma opção para o treinador Rui Borges na nova época e chega a Alvalade na sequência da renovação de contrato pelo Chelsea, clube ao qual chegou há um ano, oriundo do Crystal Palace.
O acordo, confirmou o nosso jornal, não prevê opção de compra no final de 2026/27. Os leões, entretanto, pagam o ordenado do atleta. A ideia dos responsáveis do Sporting era fazer outro tipo de negócio, mas a entrada em cena de outros concorrentes (o Bayern Munique também demonstrou interesse) ditou que esta fosse a solução conseguida pelas três partes.
Internacional jovem por Inglaterra (nos sub-17, sub-18 e sub-19), Derry é um extremo que atua preferencialmente pelo lado esquerdo e que, em 2025/26, teve a sua estreia na equipa principal do Chelsea, pela qual fez três jogos (um na Premier League e dois na Taça de Inglaterra). Foi na Taça que se estreou na equipa principal, a 13 de fevereiro, como suplente utilizado, na vitória por 4-0 ante o Hull City, na quarta ronda da prova. Depois, também foi suplente utilizado na quinta ronda, na vitória ante o Wrexham, a 7 de março (4-2 após prolongamento). A 4 de maio, estreou-se na Premier League e logo a titular, fazendo 45 minutos na derrota por 3-1 ante o Nottingham Forest.
Em 2025/26, Derry também alinhou pelos juniores na UEFA Youth League (oito jogos, cinco golos), além de nos sub-21 na Premier League 2, na Premier League International Cup e no EFL Trophy (22 jogos, sete golos, quatro assistências).
O jovem inglês será o sexto reforço dos leões para a nova época, depois de garantidos Rodrigo Zalazar (ex-Sp. Braga), Issa Doumbia (ex-Veneza), Pedro Lima (ex-AFS), Silas Andersen (ex-BK Hacken) e Sergi Altimira (ex-Betis).
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