Rio Ferdinand, antigo jogador e atual comentador de futebol, está à espera de Bruno Fernandes no Manchester United, clube que o defesa-central representou entre 2002 e 2014.



Como o Maisfutebol escreveu, Frederico Varandas e Hugo Viana estão em Inglaterra para negociar a transferência do médio português.



O Manchester United surge, nesta altura, como principal interessado no concurso de Bruno Fernandes.

Brunoooooooooooo ⏳⌚️ — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 10, 2020