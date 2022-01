Gonçalo Inácio foi eleito o defesa do mês da Liga em dezembro, revelou a Liga.



O defesa de 20 anos recolheu 16,67 por cento dos votos dos treinadores, sendo distinguido pela primeira vez. O jogador do Sporting superou a concorrência do colega Coates (13,19 por cento dos votos) e do portista Fábio Cardoso (11,11 por cento das preferências).



Inácio foi totalista nos quatro triunfo dos leões e marcou um golo em dezembro, garantindo que o prémio de defesa do mês continue em Alvalade depois de Porro e Coates terem sido distinguidos.