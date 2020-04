Começa nesta segunda-feira o leilão solidário de camisolas que a jogadora da equipa de futebol feminino do Sporting, Carolina Mendes, leva a efeito na rede social Instagram, e onde serão vários os convidados. O objetivo passa por angariar fundos para atenuar os efeitos da pandemia da covid-19.



A iniciativa prolonga-se durante toda a semana e tem início marcado para as 21 horas. Durante a emissão serão licitadas as camisolas dos atletas, revertendo a verba recolhida para a Comunidade Vida e Paz.



A ideia da internacional portuguesa, de 32 anos, de fazer esta ação surgiu depois de ver iniciativas do mesmo cariz nas redes sociais, como aconteceu com várias atletas da seleção brasileira: «Pensei que era giro fazer algo assim em Portugal. Primeiro, pensei só no futebol feminino, mas, como a ideia era angariar o máximo de dinheiro possível, achei que teria outro impacto se incluísse jogadores da equipa masculina. Os jogadores deram um 'feedback' positivo. Disponibilizaram-se logo sem qualquer pedido de explicação.»



Estes leilões diários começam com o defesa Neto, o uruguaio Sebastián Coates será o convidado desta terça-feira e na quarta será a vez de Nélson Pereira, responsável do departamento de guarda-redes do Sporting. A semana terminará com a sua colega de clube e de seleção, Ana Borges, na quinta-feira para na sexta-feira o convidado ser, pelas 21:30, Bruno Fernandes, que deixou o Sporting no mercado de inverno para se juntar aos ingleses do Manchester United.

Para Carolina Mendes o objetivo passa por angariar a maior verba possível para ajudar na luta contra a covid-19, mas também por trazer para as redes sociais boas conversas com os convidados. «A ideia é estar à conversa com eles, além do leilão. São pessoas que sigo há muitos anos e creio que tem interesse para mim em ser algo natural, falando de futebol e da situação atual. Estamos todos a viver a situação da mesma maneira, porque somos desportistas, queremos estar dentro de campo e estamos impedidos de fazer aquilo que mais gostamos», revelou a jogadora à agência Lusa.



Carolina Mendes não tem competição há cerca de um mês, devido à pandemia do novo coronavírus e tenta encontrar na continuação da atividade física uma forma de lidar com a quarentena. A atleta chega a realizar treinos bi-diários em alguns dias para se manter ativa, depois de saber que a época do futebol feminino terminou por decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Como jogadora, tinha imaginado todos os cenários: se o campeonato acabasse, se recomeçasse ou se houvesse um 'play-off'. A FPF anunciou essa decisão e em primeiro lugar está a saúde. Se não há condições para continuar ou recomeçar mais tarde o campeonato, não faz sentido estar a meter a saúde em risco. Foi uma decisão em prol das jogadoras», explicou a atleta.



Em Portugal, segundo o balanço feito das autoridades, o covid-19 já provocou 535 mortes e 16.934 casos de infeção confirmados com 277 doentes recuperados, até hoje da doença