O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, na flash intervIew após a vitória por 5-0 sobre o Sporting.

«Alguns jogadores estiveram abaixo do normal, perdemos muitas bolas, mas hoje fomos muito eficazes. Sempre que chegámos à área nos primeiros 20 minutos marcámos. Vimos nos primeiros cinco minutos que, acreditem em mim, a diferença entre as duas equipas não é de 5-0. Mas fomos muito eficazes na frente, defendemos bem e eles atacaram com muitos jogadores à frente da bola e punimo-los no contra-ataque.»

«Marcar golos contra a melhor defesa de Portugal? É uma equipa fantástica, são os campeões de Portugal e em Portugal há o FC Porto e o Benfica. Eu sei quão bom eles são, como jogam com os alas, mudam as jogadas, têm muita gente incrível que corre com a bola, o Matheus Nunes é um dos melhores do mundo neste momento. Têm uma boa equipa. Demos um passo incrível.»

«Bernardo Silva? Que golo! Digo-lhe sempre que tem de marcar mais. Hoje, na cidade que adora e como jogou no Benfica, tenho a certeza que está feliz.»