O Cruzeiro oficializou este sábado a contratação de Arthur, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

O emblema brasileiro não revelou os valores do negócio, mas, tal como o nosso jornal adiantou, o Sporting vai receber três milhões de euros pela transferência.

No curto comunicado que divulgou nas redes sociais, no entanto, o emblema de Belo Horizonte informou que o extremo de 25 anos rubricou um contrato válido até dezembro de 2026.

Arthur, diga-se, foi contratado pelo Sporting ao Estoril há um ano: em 2022/23, fez quatro golos e três assistências em 38 jogos.

Agora, regressa ao Brasil, para ser reforço do Cruzeiro, orientado pelo português Pepa. Antes, havia representado no país natal o Atlético Goianense, o Santos e a Chapecoense.

✍️ BEM-VINDO, ARTHUR GOMES! O atacante é o mais novo reforço do elenco do Cruzeiro, com contrato até dezembro de 2026.



Que sua trajetória no Maior de Minas seja de muito sucesso! pic.twitter.com/slk9rdVSHF