O treinador do Sporting, Ruben Amorim, atirou para domingo a questão da gestão do futebolista Ricardo Esgaio, expulso ante o Marselha na Liga dos Campeões, num jogo em que viu amarelo, vermelho e cometeu um penálti em dois minutos.

«Em relação à gestão, é fácil, é esperar pelo jogo do Varzim e vão ver qual foi a forma que achei melhor de gerir o Esgaio. Falta um dia e vão ter essa resposta», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Questionado ainda sobre se a melhor forma de proteger Esgaio era coloca-lo a jogar ou resguardar o jogador, Amorim focou-se no jogo.

«O principal é estarmos aqui numa antevisão e focar-me no jogo. É o que todos os jogadores, em bons ou maus momentos, têm de focar-se. O passado já lá vai, a minha forma de gerir as coisas é só pensar neste jogo, o pensamento está, daqui para a frente, em todos fazerem o melhor no Sporting, queremos ser melhores, ganhar mais jogos, jogos consecutivos e o foco é trabalhar no jogo com o Varzim», disse.

Em relação a um possível resgate de Gonçalo Esteves, cedido ao Estoril mas opção nada regular de Nélson Veríssimo no clube da linha como lateral-direito, Amorim também focou nos jogadores que tem à disposição neste momento.

«Nós só pensamos no Varzim, temos estes jogadores, vamos enfrentar os desafios com estes jogadores», respondeu, quando questionado sobre o jovem lateral luso.

O Varzim-Sporting joga-se a partir das 19 horas de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos.