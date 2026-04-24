Daniel Bragança, em declarações à Sporting TV, a propósito dos 150 jogos pela equipa principal dos leões:

Marco dos 150 jogos pelo Sporting

«É um orgulho, acima de tudo. Já tinha conquistado a marca dos 100, conseguir a dos 150 é um orgulho. Vou recordar isso para sempre. Já estou um jogador diferente. Passei por fases menos boas aqui, outras mais bem conseguidas. Sou um jogador mais maduro e que foi assimilando coisas de outros treinadores. Tento sempre melhorar todos os dias para ser um jogador mais completo.»

Qual foi o jogo mais especial? E o golo?

«Tive vários. O jogo com o Bodo/Glimt, que foi histórico para o clube e para nós. Agora, esse não ultrapassa o 1-0 ao Boavista que nos deu o primeiro campeonato. O primeiro (golo) que marquei pelo Sporting foi o mais especial.»

Como foi a presença nos «quartos» da Champions?

«É sempre um dos objetivos jogar lá, para os jogadores é muito bom e termos feito o que fizemos valoriza o clube. Caímos com o Arsenal, mas deixámos vincado que podemos fazer grandes coisas na Europa.»

Paixão dos adeptos e ambiente no Estádio José Alvalade

«Sinto que os adeptos acreditam muito no que veem, nos jogadores que têm. Nós temos retribuído esse apoio que nos dão. Às vezes não corre tão bem, mas a época é longa e vamos tentar continuar neste caminho. A mim não me surpreende, pode surpreender quem chega de novo, mas facilmente se habitua ao ambiente do estádio e dos adeptos.»

União do grupo desde a primeira época de Amorim...

«É sempre melhor vir trabalhar e saber que tens pessoas com as quais te identificas. Desde o primeiro ano em que fomos campeões. Os jogadores que estão cá desde esse tempo trouxeram isso até hoje e é uma das coisas mais importantes, ter essa felicidade e união no trabalho.»