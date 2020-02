Vários adeptos do Sporting estão a recorrer às redes sociais para denunciar um atraso na entrada no Estádio de Alvalade, no dia em que a equipa leonina recebe o Basaksehir, para a Liga Europa.



Segundo os relatos disponíveis, as pessoas estarão a ser obrigadas até a descalçar-se na Porta 5.



Um dos vídeos mais recente mostra adeptos ainda no exterior do estádio, já com 20 minutos de jogo.