A dez dias do arranque oficial ada época, logo com um troféu em disputa – a Supertaça, diante do Sporting – o Sp. Braga de Carlos Carvalhal parece bem oleado.

Diante do adversário mais forte até ao momento, os franceses do Marselha, os arsenalistas atreveram-se a ser muito superiores ao rival durante toda a primeira parte, pioraram na segunda, mas acabaram com um empate 1-1.

Com os processos bem assimilados por uma base de jogadores que transita quase na totalidade da época passada, o Sp. Braga dominou a posse de bola e as dinâmicas ofensivas apresentadas criaram muitas dificuldades aos gauleses.

Exemplo disso foi o golo de Abel Ruiz, que surgiu após passe de Fransérgio, que recuperara a bola quando a equipa do Marselha tentava sair para o ataque.

Na cara de Mandanda, o avançado espanhol rematou com classe para o golo inaugural.

Com apenas duas caras novas no onze, o central Paulo Oliveira e o lateral-direito Fabiano – que esteve emprestado à Académica na época passada -, a equipa de Carvalhal deixou muito boa imagem.

Carvalhal muda sete, o equipamento e a face da equipa no descanso

Ao intervalo, Carvalhal promoveu sete alterações, às quais se pode juntar a saída de Raúl Silva em cima do intervalo após choque violento com Sequeira, a equipa surgiu com o equipamento alternativo, uma amarelo que deu uma cor mais pálida à face da equipa.

As alterações tiraram dinâmica à equipa, os erros individuais sucederam-se, sobretudo em termos de maus passes, e o Marselha foi superior nos segundos 45 minutos.

O golo do empate, apontado por Payet aos 52m, acabou por fazer a equipa arsenalista despertar e melhorar, ainda assim, sem conseguir incomodar muito mais o setor recuado dos gauleses.

Isso mudou apenas com a entrada do jovem Roger Fernandes, o extremo de apenas 15 anos que tem sido muito elogiado por Carvalhal e que mostrou o porquê dos elogios.

O miúdo entrou sem receio ou nervosismo e sozinho levou a equipa para a frente através de jogadas individuais, abanando um jogo que estava a ficar aborrecido

No final, o empate ajusta-se ao que se viu em campo. Carvalhal sai com boas sensações de uma equipa que mostra estar preparada para a Supertaça, apesar das duas caras distintas que foram mostradas.

Venham os jogos a sério!