O Sporting anunciou, esta segunda-feira, as quatro equipas que vai defrontar na pré-época, que arranca a 1 de julho, na Academia Cristiano Ronaldo.

O Mónaco será o adversário no Troféu Cinco Violinos, marcado para 25 de julho, em Alvalade.

De 11 a 20 de julho, os leões vão realizar o habitual estágio no Algarve, defrontando os escoceses do Celtic (14 de julho) e os franceses do Estrasburgo (20 de julho), no Estádio Algarve. O Sporting volta depois a Lisboa para o duelo com os monegascos e regressa ao sul do país para o jogo com os ingleses do Nottingham Forest, orientados pelo português Vítor Pereira, a 31 de julho.