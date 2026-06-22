Mónaco no Troféu Cinco Violinos: Sporting anuncia adversários da pré-época
Leões também vão defrontar Celtic, Estrasburgo e Nottingham Forest
Leões também vão defrontar Celtic, Estrasburgo e Nottingham Forest
O Sporting anunciou, esta segunda-feira, as quatro equipas que vai defrontar na pré-época, que arranca a 1 de julho, na Academia Cristiano Ronaldo.
O Mónaco será o adversário no Troféu Cinco Violinos, marcado para 25 de julho, em Alvalade.
De 11 a 20 de julho, os leões vão realizar o habitual estágio no Algarve, defrontando os escoceses do Celtic (14 de julho) e os franceses do Estrasburgo (20 de julho), no Estádio Algarve. O Sporting volta depois a Lisboa para o duelo com os monegascos e regressa ao sul do país para o jogo com os ingleses do Nottingham Forest, orientados pelo português Vítor Pereira, a 31 de julho.
🗓️ Fica a conhecer o 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚́𝐫𝐢𝐨 da #PréÉpocaSCP 🟢⚪— Sporting CP (@SportingCP) June 22, 2026
O regresso ao trabalho está agendado para o dia 1 de Julho ✍️ pic.twitter.com/HaGF5zwfxK