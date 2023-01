Sporting: Paulinho tem contusão no ombro direito

O futebolista do Sporting, Paulinho, sofreu uma «contusão no ombro direito», informou o clube, esta quarta-feira, menos de 24 horas depois da vitória ante o Arouca, por 2-1, para as meias-finais da Taça da Liga.

Paulinho foi ausência no treino desta manhã, assim como o médio Daniel Bragança, que continua em tratamento.

O clube verde e branco não detalha informações quanto ao tempo de paragem de Paulinho, que saiu lesionado ante o Arouca, num duelo em que marcou os dois golos. Permanece, assim, a dúvida em torno do avançado, para a final da Taça da Liga, ante FC Porto ou Académico de Viseu.

Os titulares do encontro ante a formação arouquense realizaram trabalho de recuperação. Todos os restantes disponíveis treinaram normalmente no relvado.

A equipa volta a trabalhar na academia, em Alcochete, a partir das 10h30 de quinta-feira.