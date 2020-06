Está confirmado o final de carreira de Jérémy Mathieu. O internacional francês estava em final de contrato com o Sporting e sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, esta semana, pelo que aos 36 anos decide pendurar as chuteiras.

«É difícil despedir-me assim. Queria jogar em casa um último jogo. Mas, bom, a vida continua. Foi um prazer vestir esta camisola, um prazer jogar com vocês e desfrutar cada momento», disse o defesa aos colegas, treinadores e dirigentes, em Alcochete, em mensagem reproduzida pelo emblema leonino.

«Espero ver a equipa ganhar todos os jogos até ao final do campeonato, e que para o ano o Sporting seja campeão», acrescentou ainda num discurso emocionado, antes de ser acarinhado pelos colegas.

Mathieu fez 106 jogos de leão ao peito e apontou nove golos. Conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga em Portugal.

Antes representou Sochaux, Toulouse, Valência e Barcelona.