O treinador do Sporting não sabe se pode contar com Andraz Sporar para o jogo com o Marítimo. O mais recente reforço dos leões teve um problema de saúde e está em dúvida para o jogo de segunda-feira.

«O Sporar vem com uma série de condicionantes. O campeonato de onde veio está parado. Os últimos dias foram diferentes para ele,. Teve um problema gástrico que o deixou um pouco debilitado. Treinou na sexta, ontem não, hoje treinou um bocadinho. Ainda vamos ter um treino amanhã, vamos ver como ele está. Pensamos que amanhã podemos decidir se ele poderá ajudar ou não», disse.

