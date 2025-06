Rayan Lucas é reforço do Sporting B para o regresso à II Liga. O jovem médio, de 20 anos, termina o vínculo com o Flamengo – onde fez toda a formação – e prepara a estreia na Europa. É a mais recente carta no baralho do treinador João Gião.

Natural do Rio de Janeiro, Rayan viveu em 2024 a estreia pela equipa principal do Flamengo, disputando quatro jogos no Campeonato Carioca. O mesmo aconteceu este ano.

«É um sonho representar este clube enorme. Sou muito fã do Cristiano Ronaldo e só tenho a agradecer pela oportunidade. A expectativa é a maior possível, espero ajudar. Sou muito competitivo, o treinador pode contar comigo em todos os momentos.»

«Não vai ser fácil, mas acredito que vamos representar o Sporting da melhor maneira», disse, em declarações aos meios do clube.

