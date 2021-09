Matheus Nunes, jogador do Sporting, em antevisão à partida contra o Borussia Dortmund, marcado para esta terça-feira às 20:00, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador confessou que escolheu representar a seleção de Portugal.

«Já tomei uma decisão. Falei com ambos os selecionadores. Depois de pensar muito com a minha família e com o meu padrinho, cheguei à conclusão que era melhor para mim jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui», afirmou o médio, acrescentando: «Optei por Portugal, foi a decisão mais difícil da minha vida.»