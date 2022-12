Rodrigo Ribeiro renovou com o Sporting até 2025, anunciaram os leões.

O vínculo do jovem de 17 anos com o clube de Alvalade terminava em 2024, pelo que é prolongado agora por mais um ano, e com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

«Estou muito feliz pela confiança que o clube tem e espero corresponder dentro de campo. Agradeço a toda a gente que esteve envolvida e prometo dar o meu melhor pelo meu clube. Quero continuar o que tenho feito e agradecer as oportunidades que o Sporting me tem dado», disse, aos meios do emblema verde e branco.

Rodrigo Ribeiro estreou-se pela equipa principal do Sporting na época passada, na qual acabou por fazer mais quatro jogos. Em 2022/23, foi utilizado por Ruben Amorim uma vez.