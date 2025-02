A SAD do Sporting terminou o primeiro semestre do exercício de 2024/25 com lucro de pouco mais de 15 milhões de euros (15,005 ME) segundo a comunicação desta sexta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), relativa ao período entre 1 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2024.

Os lucros da SAD leonina desceram cerca de 74 por cento (74,24%) em relação ao período homólogo, no qual se tinha registado o melhor resultado líquido de sempre, de 58,258 milhões de euros (ME).

O resultado operacional neste semestre foi de 24,333 milhões de euros, fruto dos resultados sem transações do plantel (de 16,670 ME) e de 7,663 ME em resultados das transações do plantel. Aos 24,333 ME, são descontadas as despesas da SAD, que resultaram então no lucro de 15,005 ME. Os 16,7 ME são justificados «pela receita proveniente das competições europeias e pelo crescimento das restantes linhas de negócio».

O volume de negócios neste período foi de 128 ME, um valor que também é inferior ao período homólogo (178,1 ME no primeiro semestre de 2023/24). A SAD dos verde e brancos justifica este bolo «em grande parte (74%) pelas receitas operacionais excluindo transações de jogadores, que totalizaram um valor de 94,5 ME e crescem 71 por cento face ao período homólogo». No primeiro semestre de 2023/24, o valor de receitas sem transações de jogadores foi de 55,4 ME.

A administração do Sporting destaca o «peso» dessas receitas sem transações de jogadores nesta primeira metade do exercício de 2024/25, no qual houve «um volume de vendas significativamente menor» face à «preservação dos principais ativos».

Neste primeiro semestre, a SAD dos leões conseguiu ainda, na venda da Gamebox, um «valor recorde de oito milhões de euros (registado no semestre quatro milhões de euros) e, no merchandising, «um novo máximo de vendas que ultrapassou os 9,8 milhões de euros».

Ativo sobem, passivo também... mas capitais próprios aumentam

Os capitais próprios da SAD (diferença entre o ativo e o passivo) subiram em 15,006 ME, de 20,979 no final do exercício de 2023/24 (30 de junho de 2024) para 35,985 ME. Este crescimento acontece, mesmo apesar da subida no passivo, suplantada pelo crescimento do total do ativo.

O ativo total subiu, neste semestre, em 46,428 ME (de 374,4 ME para 420,828 ME), enquanto o passivo total subiu em 31,422 ME (de 353,421 ME para 384,843 ME).