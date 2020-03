Apesar do pouco tempo de trabalho com Rúben Amorim, tempo esse interrompido devido à pandemia de Covid-19, Jovane Cabral deixou elogios ao novo treinador do Sporting e mostrou-se confiante de a equipa leonina alcançará bons resultados no futuro.

«Acho que está com boas ideias. Dá confiança aos mais novos e aos mais velhos. Tem transmitido boas ideias. Tem pouco tempo [de trabalho], mas acho que vai correr tudo bem. Transmite boas ideias e só temos de meter isso no jogo. Acho que vamos conseguir grandes coisas no futuro», perspetivou o extremo cabo-verdiano em declarações à Sporting TV.

Jovane falou sobre como têm sido estes dias de isolamento social. Treina de manhã e à tarde, cozinha e conversa e joga PlayStation com os colegas, sobretudo com Rafael Camacho, Gonzalo Plata e Wendel.

E aproveitou para deixar uma mensagem final. «O conselho que dou é que toda a gente fique em casa e que se proteja. Vai ficar tudo bem.»