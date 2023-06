O Sporting anunciou esta quarta-feira ter adquirido mais 10 por cento dos direitos económicos de Manuel Ugarte e mais 40 por cento dos direitos económicos de Pedro Gonçalves por um montante global de 9,7 milhões de euros.

O clube leonino passa assim a deter 80 por dos direitos de Ugarte e 90 por cento dos direitos de Pote.

De acordo com a informação prestada ao regulador de mercado, o maior investimento foi feito na compra de mais 40 por cento do passe de Pedro Gonçalves, por 7 milhões de euros, aos quais acrescem 700 mil euros devido a «custos de financiamento decorrentes da extensão do prazo de pagamento».

Já no que diz respeito ao caso do médio uruguaio que, tal como o Maisfutebol noticiou, já tem acordo para se transferir para o Paris Saint-Germain, os leões pagaram 2 milhões de euros por 10 por cento do passe.

O Sporting informa ainda que o mecanismo de solidariedade, no caso de Ugarte, é suportado pelo Famalicão, enquanto no que diz respeito a Pote é dividido pelos dois clubes.

[artigo atualizado]