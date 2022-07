O futebolista neerlandês Jeremiah St. Juste foi reintegrado em pleno nos treinos do Sporting, esta quinta-feira.

Depois de ter sofrido uma entorse traumática no tornozelo direito há quase um mês, pouco depois de ter sido pai, motivo que também o afastou na parte inicial dos trabalhos de pré-época, St. Juste aumenta as opções, com vista à primeira jornada da Liga, no próximo domingo, 7 de agosto, em Braga.

Na sessão desta manhã, que já teve o central totalmente disponível para o treinador Ruben Amorim depois de ter feito tratamento nas últimas semanas, o médio uruguaio Manuel Ugarte realizou treino condicionado no relvado.

O jovem defesa Emanuel Fernandes, de 19 anos, voltou a treinar com a equipa principal dos leões.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, a partir das 10 horas, à porta fechada, na academia.

A equipa verde e branca joga no sábado ante o Wolverhampton, num encontro de pré-época marcado para as 18h45, no Estádio Algarve.