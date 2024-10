Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o Nacional, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

«Ninguém sabe se é o jogo de despedida, se vai haver despedida. É um assunto que ainda não está decidido. Vamos fazer a análise do jogo.»

[Como está o seu inglês:] «Está rudimentar e portanto vamos ver (risos).»

[Comunicado do Sporting:] «Agora não tenho nada a dizer, estamos aqui a fazer a análise [do jogo] e tudo o que eu diga vai criar mais ruido. Nada em concreto para se dizer, quando tiver de falar sobre o assunto, quando tiver algo para fizer de concreto... Há o comunicado, foi dito pelo clube. De resto, nós ainda não sabemos ao certo os pormenores. Tudo o que eu diga agora, só vai alimentar ruido. Sempre assumi as minhas decisões e vai passar pela minha decisão. Quando tiver certezas de tudo, será mais fácil, dizer meias coisas não me parece o melhor.»

[Se prefere defrontar Guardiola na 3.ª feira ou a 15 de dezembro, pelo Man. United:] «Ganhar ao Estrela da Amadora sexta-feira, esse é o objetivo.»

[Se o Sporting for campeão, mesmo sem Amorim, se promete estar no Marquês:] «Estamos a divagar, pensar agora no Estrela da Amadora.»

«Foi um jogo estranho, o ambiente também estava estranho, pouca velocidade, nós tivemos muita posse, algum jogo interior. Nos corredores, não tão bem, também porque metemos o Iván [Fresneda] e não lhe facilitámos a vida e eles fechavam muito o meio e aí criaram-nos alguma dificuldade. Mesmo assim, tivemos várias ocasiões. Não marcámos, deixámos o Nacional fazer algumas transições. Na segunda parte aumentámos um bocado a velocidade, fomos fazendo golos, sofremos aquele golo num remate com um desvio. Não foi uma exibição brilhante, mas conseguimos rodar alguns jogadores e foi bom para preparar o que vem aí.»

[Se lançar Trincão e Gyökeres na 2.ª parte foi prova das dificuldades na 1.ª parte:] «Não é só por isso. O Marcus tinha de sair, para gestão de esforço, depois metemos o Maxi para a esquerda, porque a bola ia sempre para a linha e um pé esquerdo ali é muito melhor e tivemos mais solução por aí. Depois, eles, podendo jogar o jogo todo, mas não querendo cansar os jogadores, também já estamos no terceiro dia de recuperação e há alguns jogadores que têm de jogar e outros que têm de recuperar mais tempo. O Trincão e o Viktor estão num momento de forma muito bom, deram dinâmica ao jogo, metemos mais um pouco o St. Juste, o Inácio jogou uma parte e o Debast outra. Era essa a ideia. Conseguimos ganhar, gerir a equipa e preparar os próximos jogos.»

«Sim, mais cedo falassem (risos). Foi em força, não muito em jeito, do lado do guarda-redes. Foi bom, estávamos a precisar. Há quatro anos que não marcávamos, o que interessa é que ganhámos, jogámos bem, não com grande velocidade, mas fomos competentes e merecemos a vitória.»