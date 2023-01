O defesa-central Ousmane Diomandé é reforço do Sporting, tal como o Maisfutebol noticiou.

O jogador de 19 anos, da Costa do Marfim, assina até 2027 e fica blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.

Diomandé foi contratado pelo Sporting ao Midtjylland, emblema dinamarquês que tinha emprestado o jogador ao Mafra, tendo realizado 17 jogos e apontado um golo ao serviço do clube da II Liga portuguesa.

Os leões não divulgaram os detalhes do negócio, mas o Midtjylland informou em comunicado que «recebeu do Sporting um valor que não pode ser recusado».