Paulinho foi suspenso por três jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão do avançado do Sporting frente ao FC Porto, na final da Taça da Liga.

Paulinho falha assim os jogos com Sp. Braga, Rio Ave e FC Porto.

O futebolista de 30 anos é castigado com um jogo pelo vermelho, e dois por palavras dirigidas à equipa de arbitragem. «Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao 4° árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo "corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos"», lê-se, na nota do CD.

Além do castigo, Paulinho terá de pagar ainda uma multa de 2550 euros.

A Adélio, treinador-adjunto do emblema de Alvalade que se envolveu numa altercação com Otávio já após o apito final, foi instaurado um processo disciplinar.