Abdul Fatawu está de saída do Sporting, confirmou Ruben Amorim.

O treinador dos leões reconheceu que o jovem ganês não se conseguiu afirmar na equipa principal e não correspondeu às exigências. Também o argentino Mateo Tanlongo deverá deixar Alvalade neste verão.

«Fatawu e Tanlongo fazem parte de um lote de jovens jogadores que se podem afirmar no clube, que tiveram a sua oportunidade e que, por isto ou aquilo, não se conseguiram afirmar. Vão rodar noutros clubes ou, quem sabe, sair. Já aconteceu com vários jovens, o importante é darmos as oportunidades», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, da primeira jornada da Liga.

«Poderemos receber mais um médio-centro. O Tanlongo jogou pouco no ano passado, mas vai ter o seu espaço. O Fatawu teve a sua oportunidade e teve algumas dificuldades porque apanhou um treinador que é muito estruturado e ainda é difícil para ele. Surgiu o Geny Catamo que tem as mesmas características que ele, adaptou-se à nossa forma de jogar e não vamos ficar com dois jovens com as mesmas características. Foi uma escolha nossa deixar o Geny no nosso plantel e fazer crescer o Fatawu noutra realidade», adiantou.

Tanto Fatawu como Tanlongo ficaram de fora do estágio de pré-temporada dos leões no Algarve.

O ganês fez 12 jogos pela equipa principal do Sporting na última época, enquanto o argentino realizou 14 partidas.