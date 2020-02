Fernando Mendes, arguido no julgamento da invasão à academia de Alcochete, recordou esta sexta-feira no tribunal do Monsanto que falou com Bruno de Carvalho na noite da derrota do Sporting com o Marítimo e na qual um grupo de adeptos nos quais estava inserido o ex-líder da JuveLeo travou-se de razões com os jogadores antes do embarque da comitiva leonina para o continente.

«Era para lhe explicar o que tinha acontecido», começou por dizer, admitindo ter contactado o então presidente do Sporting por uma segunda vez essa noite, não conseguindo, no entanto, explicar o teor da conversa.

«Liguei-lhe uma segunda vez e não me lembro de nada. Já estava alcoolizado. Para mim foi uma conversa de bêbados», disse.

Recorde-se que já várias testemunhas deram conta de que Bruno de Carvalho chegou a dizer aos jogadores ter recebido um telefonema de Fernando Mendes e que tinham um problema em mãos.