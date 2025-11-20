O Sporting promoveu um momento de interação entre jovens da formação e a equipa principal. Na manhã desta quinta-feira, três jogadores da academia puderam tomar o pequeno-almoço com a equipa principal, que treinou esta manhã tendo em vista o jogo da Taça.

Frederico Gonçalves, Martim Ribeiro e Luís Gonçalves, atletas residentes na Academia Cristiano Ronaldo, foram premiados pelos «bons hábitos alimentares» e beneficiarem, portanto, de um momento especial com a equipa de Rui Borges.

Ora veja as imagens na galeria associada.