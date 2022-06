O presidente do Sporting destacou o papel pioneiro do clube de Alvalade na criação da Academia de Alcochete, que comemora nesta terça-feira 20 anos de existência.

«Foi um projeto visionário que, anos mais tarde, para bem do futebol português, os nossos adversários copiaram. Nesta casa nasceu a base do mais importante título do nosso futebol. Dos 14 jogadores que jogaram essa final [do Euro 2016], dez foram formados nesta casa», disse Frederico Varandas no discurso de abertura da cerimónia realizada na academia dos leões.

Presente no evento esteve também o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. «Já passaram 20 anos [desde a inauguração], mas é ainda uma academia moderna, ao nível das melhores da Europa. É um espaço que marcou uma visão. Foi um passo enorme no futebol profissional em Portugal e várias foram as que se seguiram depois de Alcochete», disse o dirigente, que frisou que Cristiano Ronaldo, que considera «o melhor jogador português de todos os tempos», saiu dali.

«O primeiro e mais duradouro legado da academia foi ter sido precursora de uma nova maneira de trabalhar o futebol em Portugal. Ao dar o exemplo, arrastou os restantes atores para o mesmo caminho e fez de Portugal um país formador», referiu ainda o presidente da FPF, Fernando Gomes.

A academia de Alcochete (hoje formalmente designada de Academia Cristiano Ronaldo) foi inaugurada a 21 de junho de 2002: nela operam as principais equipas de futebol profissional e de formação do Sporting, tal como a equipa de futebol feminino.