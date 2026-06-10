O Sporting lançou um comunicado no qual demonstra «total confiança» no projeto da Academia Cristiano Ronaldo, assim como na estrutura do futebol de formação e em todos os profissionais que lá trabalham.

No mesmo texto, o Sporting destaca os mais de 80 jogadores que se estrearam pela equipa principal, 43 destes com Frederico Varandas enquanto presidente. Além disso, é apontado o montante de 350 milhões de euros ganho com receitas da academia, sendo que apenas no último ano, Dário Essugo e Geovany Quenda representaram um encaixe superior a 70 milhões de euros.

Este esclarecimento dos leões surge no mesmo dia em que o jornal Record noticiou que o clube estaria a preparar uma «razia» na formação, com a saída de Paulo Gomes, diretor-geral da academia, assim como os treinadores dos sub-23 e juniores.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«Perante as notícias hoje divulgadas por um órgão de comunicação social, o Sporting Clube de Portugal considera necessário esclarecer e reafirmar a sua total confiança no projeto da Academia Cristiano Ronaldo, na estrutura do futebol de formação e nos profissionais que diariamente trabalham para garantir a excelência daquele que continua a ser um dos mais reconhecidos modelos de formação do futebol mundial.

O Sporting CP mantém uma visão estratégica clara e consistente para a sua formação: um modelo centrado no jogador, orientado para o desenvolvimento integral do talento. Para a atual administração, o principal objetivo da formação é preparar e integrar jogadores na equipa principal.

Desde a inauguração da Academia, em 2002, mais de 80 jogadores formados no Clube estrearam-se na equipa principal do Sporting CP. Destes, 43 realizaram a sua estreia na equipa A durante o mandato desta Direção, evidenciando a aposta contínua na promoção de talento proveniente da formação.

Nenhum outro clube nacional lançou tantos jogadores oriundos da sua formação na equipa principal como o Sporting CP. Esta aposta tem sido um dos pilares fundamentais do sucesso desportivo alcançado nos últimos anos, contribuindo de forma decisiva para a conquista de títulos e para a consolidação de uma identidade competitiva.

Paralelamente, a formação tem desempenhado um papel determinante na sustentabilidade financeira do Sporting CP. Desde 2018, os jogadores formados na Academia geraram mais de 350 milhões de euros em receitas para o Sporting CP. Apenas no último ano, as transferências de Dário Essugo e Geovany Quenda representaram um encaixe superior a 70 milhões de euros, evidenciando a capacidade da Academia para criar valor desportivo e económico.

Perante estes resultados, o Sporting CP rejeita categoricamente as notícias hoje veiculadas, que não correspondem à realidade dos factos nem refletem o trabalho desenvolvido na Academia e na estrutura de formação do Clube.

O Sporting CP reafirma, por isso, a sua total confiança na direção da Academia, na estrutura técnica e médica, e em todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento dos jovens atletas, mantendo-se firme na execução de um projeto que continuará a colocar a formação no centro da estratégia desportiva do Clube.»