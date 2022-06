Adrien Silva diz-se disponível para voltar ao Sporting.

Em declarações aos jornalistas, o internacional português mostrou-se emocionado, acompanhado pelos filhos, ao participar na cerimónia do 20.º aniversário da Academia, em Alcochete, e revelou o desejo.

«Já são 20 anos desde que entrei aqui com os meus pais pela primeira vez. Largaram-me aqui à procura de realizar o meu sonho. Fiz grandes amigos, conheci grandes treinadores. É um dia de muita alegria. Quis trazer os meus filhos porque achei importante eles verem onde o pai cresceu», afirmou o médio de 33 anos que quando questionado sobre um possível regresso viu um dos filhos antecipar-se e responder afirmativamente.

«Nunca escondi essa vontade. É um orgulho voltar aqui sempre. O meu filho já respondeu. Mais sincero é impossível», afirmou o agora jogador do Al Wahad, dos Emirados Árabes Unidos, que representou Sampdoria, Mónaco e Leicester desde que deixou Alvalade, em 2017.

Companheiro de Adrien na formação, também André Santos esteve presente na iniciativa e recordou o início da academia. «Passei aqui seis anos. Já não entrava aqui há 10. Estou feliz por regressar e ver muitos treinadores que apanhei na formação. Na altura, quando chegámos aqui, foi tudo novo. Sentíamo-nos uns privilegiados por estrear uma academia», recordou o agora médio do Grasshoppers.

Por sua vez, Lourenço, já retirado, lembrou Cristiano Ronaldo, de quem foi companheiro de equipa, e o facto de agora batizar a Academia. «O nome vai chamar mais jovens para a formação. Lembro-me do Cristiano como aquele garoto que chegou com muitos sonhos. Vivíamos no antigo estádio, debaixo da bancada nova, mas ele já sabia aquilo que queria.»