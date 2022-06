A Academia está de parabéns: faz esta terça-feira, dia 21 de junho, exatamente 20 anos que abriu oficialmente as portas.

Desde esse dia 21 de junho de 2002, passaram pelas equipas de formação de Alcochete um total de 65 jogadores que atingiram o plantel principal. Nem todos acabaram por se afirmar, muitos deles até passaram ao lado de uma boa carreira, mas todos representaram o Sporting em pelo menos um jogo oficial.

O primeiro foi, aliás, o melhor do mundo: Cristiano Ronaldo.

O craque que hoje dá nome à própria Academia esteve pouco tempo em Alcochete. Chegou integrado na equipa de juniores, numa altura em que o centro de estágio ainda não estava a funcionar em pleno, mas já recebia alguns treinos, mais ou menos em fevereiro de 2002.

Nunca viveu na Academia, porque nessa fase de transição foi colocado numa residencial, mas treinou na ala da formação. Até que no início da época seguinte, em julho de 2002, já com a Academia a funcionar em pleno, subiu ao plantel principal e no dia 15 de agosto, com 17 anos e seis meses, estreou-se oficialmente na equipa principal, num jogo da Liga dos Campeões frente ao Inter Milão.

Ele foi, portanto, o primeiro de Alcochete a chegar à equipa principal. O segundo foi Miguel Garcia, um ano depois, o terceiro foi o avançado Paulo Sérgio e o quarto foi João Moutinho.

Depois subiram vários outros, alguns deles verdadeiras estrelas, que construíram carreiras importantes no Sporting. Mas nenhum jogou tantas vezes com a camisola leonina como Rui Patrício: o guarda-redes participou em 467 jogos.

Em toda a história do Sporting, só o mítico capitão Hilário fez mais jogos: 475.

Se limitarmos esta lista apenas a jogadores formados em Alcochete, então aí Rui Patrício goleia: tem quase o dobro de partidas de João Moutinho e Adrien Silva, os segundo e terceiro desta lista, com 259 e 241, respetivamente.

Mas voltando ao início, dizia-se que o primeiro a sair de Alcochete para Alvalade foi Cristiano Ronaldo e o último foi Rodrigo Ribeiro. O jovem ponta de lança estreou-se na equipa principal a 9 de março de 2022, frente ao Manchester City, num jogo da Liga dos Campeões.

Dário Essugo, o mais jovem a sair da Academia

Rodrigo Ribeiro tinha nesse dia 16 anos e 10 meses, que o tornaram no segundo mais jovem produto da Academia a chegar à equipa principal. Só Dário Essugo, aos 16 anos e um mês, o fez ainda mais jovem.

Joelson Fernandes (17 anos e cinco meses) e Cristiano Ronaldo (17 anos e seis meses) seguem-se a Rodrigo Ribeiro nesta lista.

No plano oposto, Carlos Saleiro foi o produto da Academia a estrear-se mais velho na equipa principal: fê-lo aos 23 anos e seis meses, pela mão de Paulo Bento, num jogo frente à Fiorentina. A seguir a Saleiro surgem Wilson Eduardo e Iuri Medeiros, ambos com 23 anos e um mês.

E quem foi o treinador que mais aproveitou Alcochete?

Resta tentar perceber quem foi o treinador que lançou mais jogadores da Academia.

Ora na verdade não foi um, foram dois: Paulo Bento e Ruben Amorim estrearam ambos 12 jovens. Paulo Bento aproveitou jovens como Miguel Veloso, Yannick Djaló, Adrien Silva ou Rui Patrício, Ruben Amorim lançou Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Bragança ou Tiago Tomás.

Nesta lista seguem-se Jorge Jesus em terceiro, ele que promoveu a estreia de seis jogadores (entre os quais Rafael Leão, João Palhinha, Matheus Pereira e Iuri Medeiros), enquanto Marco Silva lançou cinco: Daniel Podence e Gelson Martins, por exemplo.

Percorra a lista associada a este artigo para ver todos os 65 jovens da Academia que chegaram à equipa principal, por onde cronológica de estreia.