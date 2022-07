Dos reforços já anunciados pelo Sporting para a nova época, Francisco Trincão é aquele que está a gerar mais expectativas junto dos adeptos.

O jovem contratado ao Barcelona foi muito aplaudido na estreia com a camisola verde e branca, ante o Villarreal, e agora foi elogiado por Antonio Adán, um dos capitães da equipa.

«A integração aqui no Sporting é sempre boa. Somos um grupo muito bom, os jogadores integram-se muito rápido», começou por dizer o guarda-redes espanhol, a propósito das caras novas do plantel.

«Além disso, o Trincão é um rapaz fantástico, vem do Barcelona, já jogou fora, por isso sabe como é a integração em equipas novas e conhece Portugal e os jogadores. É fácil para ele e para todos os que vêm de fora», continuou.

Depois de Luís Maximiano e João Virgínia, e além de André Paulo, Adán tem agora um novo concorrente para a baliza: Franco Israel.

«Todos os que estão neste plantel lutam por um lugar. É jovem, como a maioria do plantel. Vai oferecer a experiência que tem de ter crescido num grande clube, isso nota-se rápido», disse, no estágio dos leões em Lagos, sobre o novo colega.

«Tem uma técnica muito boa e creio que isso é muito importante para o que o Sporting vai pedir. Terá a responsabilidade de luta por títulos e ganhar todos os jogos, mas ele já tem isso por ter trabalhado num clube como a Juventus», acrescentou.

Ainda a algumas semanas do início oficial da temporada, a equipa às ordens de Ruben Amorim deverá sofrer alguns cortes no que aos jogadores diz respeito, mas, defende Adán, os futebolistas leoninos já contam que este seja praticamente o grupo final.

«Nós trabalhamos pensando que estes serão os que vão estar no início do campeonato. Tentamos que os que chegam de fora se integrem o mais rápido possível. Creio que a base da equipa que temos agora continuará para o resto da época», afirmou.

Estamos no caminho certo

Sobre a pré-época, o experiente guardião garante que o Sporting está no caminho certo: «Estamos no caminho certo para alcançar o que queremos nesta pré-temporada. Este ano os jogos estão a ser mais exigentes do que em anos anteriores, a equipa está a responder bem. Há muita gente jovem, muitos jogadores novos, que estão a recolher as ideias, mas em termos físicos, que é o que mais importa agora, a equipa está a responder bem.»

O Sporting, refira-se, está a estagiar no Algarve. Na próxima terça-feira, tem um particular agendado com a Roma, de José Mourinho.