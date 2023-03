Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, em declarações na flash interview da SIC Notícias após o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, com uma vitória nos penáltis em casa do Arsenal:

«É uma alegria tremenda, toda a equipa fez um grande jogo, sabíamos que haveria momentos em que íamos sofrer, são a melhor equipa da Premier League, provavelmente era a melhor equipa desta competição. A equipa esteve bem. A nível pessoal, como sempre, quando as coisas estão bem há que trabalhar e, quando correm mal, também. É o único caminho para conseguir as coisas: levar isto com naturalidade e seguir em frente.

[Levam muitos pontos positivos desta exibição?] Nos dois jogos, fizemos 200 e tal minutos muito bons, tanto defensivamente como ofensivamente. Em Alvalade, tivemos ocasiões suficientes para vir para cá com vantagem. Trabalhámos bem no jogo, apesar de sofrermos um golo no início, a equipa não se foi abaixo, continuou e conseguiu dar a volta.

[Até onde pode ir o Sporting?] É uma emoção grande para todos os adeptos, para toda a gente que estava aqui a apoiar-nos, é incrível. Pensamos já no próximo jogo, que é o mais importante, também temos de resolver o nosso papel no campeonato. É o que procuramos. Agora vêm uns dias de descanso merecidos.

É emocionante para todo o clube continuar nesta prova, é um empurrão para todos.»