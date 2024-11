O Sporting foi multado num total de 6.760 euros pelo jogo em Braga, ante o Sporting de Braga, da 11.ª jornada da Liga, no passado domingo, ganho pelos leões por 4-2.

Em causa esteve o comportamento incorreto do público, nomeadamente pela deflagração de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos na bancada nascente superior: seis flashlights aos 56 minutos, cinco tochas e um petardo aos 57 minutos, mais uma tocha, um petardo e um flashlight aos 58 minutos – altura do golo de Morita que iniciou a reviravolta de 2-0 para 2-4 – uma tocha ao minuto 59, dois flashlight ao minuto 82 – na sequência do golo do 2-2 por Hjulmand – e um flashlight já em tempo de compensação, aos 90+3m, quando os leões já estavam em vantagem. Estas ações resultaram numa multa de 5.740 euros.

Já os restantes 1.020 euros foram por cânticos entoados pelos adeptos, na mesma bancada. «“Luís, escuta, és um filho da p***” por quatro vezes, ao minuto 81».

Já o Sporting de Braga foi multado em 3.190 euros, devido à «inobservância de outros deveres» associada à «entrada e permanência de objetos não autorizados», no caso pelos engenhos pirotécnicos deflagrados pelos adeptos do Sporting no estádio.

No outro jogo grande da jornada, o Benfica foi multado em mais de 23 mil euros no clássico ante o FC Porto, enquanto os azuis e brancos tiveram uma multa de quase 4.500 euros.