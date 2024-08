O Sporting anunciou esta quarta-feira que os bilhetes para a visita ao terreno do Nacional já se encontram esgotados.

Através do site oficial, os leões partilharam a informação com os adeptos, alertando para o facto desses mesmos ingressos terem sido vendidos exclusivamente a sócios. Recordar que o encontro entre o Sporting e o Nacional tem início às 18h deste sábado, no Estádio da Madeira.