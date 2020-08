Adrien Silva admite que gostava de regressar ao Sporting, mas considera que o seu nome não entra no leque de opções do técnico Rúben Amorim. O internacional português de 31 anos esteve cedido pelo Leicester ao Mónaco na última época e meia.



«Percebi que Rúben Amorim não contava comigo», confessou o médio em entrevista ao jornal A Bola, neste sábado: «Uma pessoa a meu pedido falou com o treinador e com Frederico Varandas e disseram-lhe que o meu nome não estava em cima da mesa.»

Já na sexta-feira à noite, no programa do Maisfutebol da TVI24, Adrien tinha falado sobre o futuro imediato. «Tenho de regressar ao Leicester agora dia 15 de agosto para a pré-época. É uma coisa que me está encravada, mas vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente [em relação ao futuro]. Consegui reerguer-me no Mónaco e agora quero continuar a ser feliz», salientou.