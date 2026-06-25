Ágata Filipa é reforço do Sporting para a temporada de 2026/27 de futebol feminino.

Aos 31 anos, a lateral esquerda portuguesa deixa o Sp. Braga ao fim de duas temporadas e reforça a equipa liderada por Micael Sequeira. Na última época, Ágata Filipa fez uma assistência nos 26 jogos que realizou pelos bracarenses.

«Sinto-me extremamente feliz e orgulhosa pelo caminho que me trouxe até aqui. O Sporting já tinha demonstrado interesse em mim no passado e continuar a fazê-lo, para mim, é a demonstração do meu trabalho e que o meu percurso tem sido bem feito. Por isso, cá estou agora e estou extremamente contente», afirma.

Veja aqui o vídeo de apresentação: