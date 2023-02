O Sporting venceu esta noite na receção ao Granollers (38-31), em jogo da oitava jornada do grupo C da Liga Europeia de andebol.

Nos leões, Martim Costa foi o grande destaque, com nove golos apontados, mais dois do que o irmão, Kiko Costa, e Salvador Salvador.

O Sporting, já apurado para os oitavos de final, segue assim no segundo lugar, com 12 pontos conquistados, a dois do líder Nexe.

No grupo D, o Águas Santas, empatou em casa do Bitola, da Macedónia do Norte, 27-27.

A equipa portuguesa foi para o intervalo a perder por 14-13, teve três golos de vantagem na segunda parte, mas permitiu o empate. Gustavo Oliveira, com sete golos, foi o grande destaque.

Com este resultado, o Águas Santas está na quinta posição do grupo, com quatro pontos.