Steven Berghuis, jogador do Ajax, autor de um golo na goleada por 5-1 sobre o Sporting em Alvalade, em declarações no final do jogo:

«Foi uma noite fantástica para mim e para a equipa. Desfrutámos do nosso futebol, do domínio do jogo, dos golos, foi um momento fantástico. O golo do Sporting foi uma pena, depois houve aquele golo de cabeça que foi anulado, mas tirando isso o Ajax dominou sempre. Para mim marcar foi ótimo. Já estava com boas sensações e agora quero mais como esta noite.»