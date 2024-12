O Leipzig, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, anunciou este sábado que se verificam as piores notícias para Benjamin Henrichs.

O defesa internacional alemão rompeu o tendão de aquiles na pesada goleada sofrida frente ao Bayern Munique e teve que sair do relvado deitado numa maca.

Em comunicado, o clube alemão referiu que Henrichs será operado na próxima segunda-feira e estará ausente por vários meses.

O jogador de 27 anos, junta-se assim ao lote de baixas do Leipzig onde já se encontram jogadores como Xavi Simons e o francês Castello Lukeba.

De recordar que o clube alemão já está eliminado da Champions. O Sporting vai jogar com o Leipzig para a sétima jornada da Liga dos Campeões, dia 22 de janeiro às 17h45.

Achillessehnenriss bei Benjamin #Henrichs!@Henrichs39 hat sich am Freitagabend kurz vor Spielende der Partie beim @FCBayern einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Das ergaben Untersuchungen am Samstag. Der Verteidiger wird am Montag in München operiert und anschließend… pic.twitter.com/YCyNvgr8AY