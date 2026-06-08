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Há 36 min
OFICIAL: Sporting assina contrato profissional com jovem de 17 anos
Alexandre Rosado representa os leões desde 2019/20
DIM
Alexandre Rosado representa os leões desde 2019/20
DIM
Alexandre Rosado assinou, esta segunda-feira, um contrato profissional com o Sporting.
Através das redes sociais e em comunicado, os leões confirmaram o novo vínculo do jovem central de 17 anos, que representa o clube desde 2019/20. Alexandre Rosado terminou a temporada com dois golos em 27 jogos pelos sub-17.
«É um sentimento de orgulho e de concretização. Acabei de realizar um grande sonho e agora é continuar a trabalhar para alcançar objectivos maiores», afirma.
🗣️ “É um sentimento de orgulho e de concretização. Acabei de realizar um grande sonho e agora é continuar a trabalhar para alcançar objectivos maiores.”— Sporting CP (@SportingCP) June 8, 2026
Alexandre Rosado assina contrato profissional ✍️ #ADNSporting
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