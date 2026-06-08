Alexandre Rosado assinou, esta segunda-feira, um contrato profissional com o Sporting.

Através das redes sociais e em comunicado, os leões confirmaram o novo vínculo do jovem central de 17 anos, que representa o clube desde 2019/20. Alexandre Rosado terminou a temporada com dois golos em 27 jogos pelos sub-17.

«É um sentimento de orgulho e de concretização. Acabei de realizar um grande sonho e agora é continuar a trabalhar para alcançar objectivos maiores», afirma.