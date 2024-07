A equipa do Sporting chegou ao Algarve na noite deste sábado, para cumprir mais um estágio de pré-época no sul do país, com a duração de onze dias.

Para o estágio, Ruben Amorim chamou 29 jogadores, com destaque para o reforço Vladan Kovacevic. Recordar que os leões vão realizar dois jogos de preparação no Algarve, sendo que o primeiro acontece já esta quarta-feira, às 20h30 diante do Union SG. No dia 23 de julho, o Sporting defronta o Sevilha, também às 20h30.

Lista de jogadores chamados por Ruben Amorim:

Guarda-redes: Vladan Kovačević, Diego Calai, Diogo Pinto, Francisco Silva

Defesas: Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Nuno Santos, Geny Catamo, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, João Muniz, Ricardo Esgaio, Miguel Alves, Eduardo Quaresma, Diogo Travassos

Médios: Hidemasa Morita, Dário Essugo, Daniel Bragança, Mateus Fernandes, Samuel Justo, Pedro Gonçalves

Avançados: Viktor Gyökeres, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Geovany Quenda, Mauro Couto, Rafael Nel, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.

Veja a chegada do Sporting a Lagos: