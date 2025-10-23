Alisson Santos foi o herói do Sporting na noite desta quarta-feira, ao marcar o golo da vitória frente ao Marselha (2-1), na terceira jornada da fase liga da Champions.

Esta quinta-feira, nas redes sociais, o extremo brasileiro reagiu ao golo frente aos franceses:

«UCL night, baby! Por mais noites como esta. +3 pontos e +1 golo. Obrigado, Deus!», escreveu numa publicação no Instagram.

Esta temporada, Alisson já leva um total de dois golo e uma assistência em 10 jogos com a camisola do Sporting.