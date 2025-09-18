Alisson, jogador do Sporting, na flash interview da Sport TV após a vitória por 4-1 frente ao Kairat, na primeira jornada da Liga dos Campeões:

Estreia na competição

«Não havia forma melhor de estrear. Fico muito feliz por estrear-me a marcar na melhor competição de clubes do mundo. Estou a viver um sonho. Estou muito feliz pela vitória de toda a equipa. É muito importante começar com o pé direito e continuar a trilhar os caminhos da vitória».

Primeiros meses no Sporting e concorrência na posição

«Temos um grupo bastante qualificado. Atletas de grandes níveis. Ter saído do banco e ajudado a equipa é muito importante. Fico muito feliz por isso.»

Quem é Alisson Santos?

«Um jogador que vai para cima, que quer marcar golos e procurar a vitória. Mais minutos? Também.»