Sporting
Há 50 min
Alisson: «Estou a viver um sonho»
Jovem brasileiro do Sporting estreou-se na Champions com um golo e mostrou-se muito feliz com a vitória
TB
TB
Alisson, jogador do Sporting, na flash interview da Sport TV após a vitória por 4-1 frente ao Kairat, na primeira jornada da Liga dos Campeões:
Estreia na competição
«Não havia forma melhor de estrear. Fico muito feliz por estrear-me a marcar na melhor competição de clubes do mundo. Estou a viver um sonho. Estou muito feliz pela vitória de toda a equipa. É muito importante começar com o pé direito e continuar a trilhar os caminhos da vitória».
Primeiros meses no Sporting e concorrência na posição
«Temos um grupo bastante qualificado. Atletas de grandes níveis. Ter saído do banco e ajudado a equipa é muito importante. Fico muito feliz por isso.»
Quem é Alisson Santos?
«Um jogador que vai para cima, que quer marcar golos e procurar a vitória. Mais minutos? Também.»
