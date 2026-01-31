Rui Borges: «Nápoles? Alisson é jogador do Sporting e está convocado»

Face às notícias que dão conta da eventual saída de Alisson para o Nápoles, por empréstimo, Rui Borges não garantiu que o extremo brasileiro vai continuar em Alvalade. No entanto, o treinador do Sporting assegurou, em conferência de imprensa, que Alisson ainda é jogador dos leões e está convocado para defrontar o Nacional.

Alisson pode ser perda de última hora

«Quero contar com todo o meu plantel, mas não me agarro… se o Alisson tiver de sair, sai. Seja o Alisson ou outro, é o mercado. É mérito de toda a equipa que se tem valorizado – e muito bem – pelo que sido capaz de fazer na Europa e internamente, por toda a qualidade que temos demonstrado. É natural, faz parte do processo, faz parte do futebol. Essas supostas saídas e entradas são naturais. Lido bem com isso, não mexe comigo. Já disse e volto a dizer, o Sporting está sempre à frente de qualquer jogador ou treinador. Agarro-me muito ao que é, sou muito frio nesse sentimento, preciso de todos e quero todos, mas quando faltar um, estão lá outros e vão dar resposta. Fomos ao mercado por dois extremos. Se em algum momento isso acontecer… Até ao momento, é jogador do Sporting e está convocado para amanhã [domingo]. Não me vou alongar muito.»

«Não vou olhar para um jogador só pelo remate. Já conversei com o Alisson sobre o contexto e o quanto é necessário crescer, sobretudo nos jogos de competições nacionais. Não o contratamos apenas para a Champions. O nosso primeiro foco são os jogos internos. O Alisson tem de crescer na tomada de decisão contra os blocos baixos, na Champions tem mais espaço para o “um para um”.»