Os últimos dias para Luís Suárez não têm sido fáceis: o avançado que é pretendido pelo Sporting viu a casa ser invadida por ladrões, na madrugada do último domingo e com toda a família dentro da habitação.

A notícia foi avançada por La Voz de Almería, que cita fontes próximas à investigação.

Na madrugada do último domingo, dois ladrões subiram à varanda da casa onde mora Luís Suárez, trepando pelo toldo colocado no rés do chão, e tentaram abrir a janela com o auxílio de um objeto metálico.

O barulho provocado pelo objeto a tentar arrombar a moldura de metal da janela acordou as pessoas dentro de casa. Luis Suárez e a família ligaram as luzes e gritaram, o avançado encarou os ladrões e a polícia foi chamada.

Assustados com a situação, os ladrões fugiram rapidamente e ainda foram perseguidos por alguns vizinhos, que tinha descido à rua com tanto barulho. A polícia está agora a investigar o caso.

Luis Suárez vive na zona de El Toyo, em Almería, onde os assaltos já não são novidade. Em janeiro, uma onda de assaltos varreu vários estabelecimentos comerciais. Por isso a família vive agora um sentimento de insegurança.