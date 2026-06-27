Sergi Altimira está fechado no Sporting.

O médio espanhol de 24 anos do Betis viaja em breve para Portugal para assinar um contrato válido até 2031 e com uma cláusula de rescisão associada de 80 milhões de euros, confirmou o Maisfutebol.

Altimira, que custa à SAD leonina uma verba de 18 milhões de euros mais €2M em função de objetivos, será o quinto reforço oficializado pelo Sporting para 2026/27, depois de Rodrigo Zalazar, Issa Doumbia, Pedro Lima e Silas Andersen.

O médio formado no Barcelona pode ser o substituto de Morten Hjulmand na posição mais recuada do meio-campo.

Recorde-se que em abril passado o Maisfutebol já tinha noticiado que Altimira estava na lista de jogadores referenciados pelo Sporting. O centrocampista chegou a ser dado como praticamente certo nos alemães do Leipzig, mas o projeto desportivo apresentado pelo clube leonino cativou o jogador.