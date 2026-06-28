Sporting
Há 37 min
Altimira já está em Lisboa para reforçar o Sporting
Médio de 24 anos chega do Bétis e prepara-se para assinar até 2031
DIM
Médio de 24 anos chega do Bétis e prepara-se para assinar até 2031
DIM
Sergi Altimira aterrou este domingo em Lisboa para assinar com o Sporting.
O médio espanhol assumiu que está «muito contente e com muita vontade». Além disso, confessou que ambiciona «ganhar todos os títulos possíveis» e revelou que falou «um pouco» com Rui Borges.
Altimira vai custar 18 milhões de euros mais dois milhões em função de objetivos à SAD do Sporting, sendo que o contrato é válido até junho de 2031, como o Maisfutebol já tinha informado.
Ligado ao Betis desde o verão de 2023, o jogador de 24 anos sai com um total de cinco golos e quatro assistências nos 109 jogos que realizou pela equipa principal. Prepara-se para começar assim a primeira aventura fora de Espanha para Sergi Altimira.
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