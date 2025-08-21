O Estádio José Alvalade já vai contar com 52 mil lugares no clássico com o FC Porto, agendado para 30 de agosto.

Apesar de concretizado o rebaixamento do relvado, o fecho do fosso e a criação de mais três filas a tempo do primeiro jogo oficial da época em Alvalade, diante do Arouca ainda não tinham sido colocadas as 2.000 cadeiras que permitirão que a lotação máxima do recinto dos leões cresça dos 50 para os 52.000 lugares.

O Alvalade 2.0, onde os trabalhos ainda não estão terminados e nesta quarta-feira ainda se ouviam os sons de berbequins, tem várias áreas renovadas: um museu de cara lavada com uma área Ballon D'or - numa alusão às conquistas individuais de Cristiano Ronaldo e Luís Figo - e próximo de um lounge novinho em folha, um VIP Pitch Row inédito em Portugal e com capacidade para 28 lugares premium praticamente junto à relva e uma nova entrada dos jogadores no relvado a fazer lembrar as escadarias do icónico San Siro, em Milão.

VEJA OS DETALHES DO ALVALADE 2.0 nos vídeos associados ao artigo