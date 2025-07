O Estádio Nacional, no Jamor, já se veste com as cores do Sporting.

Recorde-se que Alvalade continua em obras, já foi fechado o fosso, mas ainda há muito por fazer, incluindo a colocação de um novo relvado.

Nesse sentido, o Troféu Cinco Violinos, no dia 25 de julho, frente ao Villarreal, vai realizar-se no Estádio Nacional.

Mas a verdade é que pode não ficar por aqui. Embora o Sporting tenha pedido para jogar a primeira jornada fora de casa, não há garantias de que Alvalade esteja pronto para a segunda ronda.

Nesse sentido, o Jamor está de reserva para a eventualidade de ter de albergar a receção do Sporting ao Arouca, em jogo marcado para o fim de semana de 17 de agosto.

O Estádio Nacional, pelo menos, já está pronto para o que for preciso.